В пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что враг за последние 24 часа неоднократно открывал огонь из запрещенного «Минском» вооружения.

Как информирует «НБН», боевики пять раз проигнорировали договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, четыре из них – нарушения режима «тишины». Два раза вражеские формирования использовали запрещенное вооружение.

Российские наемники осуществили обстрелы по таким направлениям:

Опытное (применение минометов калибра 120 мм);

Катериновка (применение противотанковых гранатометов);

Золотое-4 (применение минометов калибра 82 мм);

Марьинка (применение ручных и станковых противотанковых гранатометов).

Также в Луганской зафиксировали полет БПЛА боевиков «ЛДНР», предположительно «Орлан-10», который пересек линию столкновения.

Украинские воины «отвечали» на обстрелы оккупантов без применения запрещенного «Минском» оружия, заставив наемников РФ прекратить ведение огня.

К счастью, потерь в рядах ВС Украины, в результате атак вражеской армии, нет.

Накануне украинский журналист Денис Казанцев объяснил, зачем Москва создала на Востоке Украины самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», которые не признают в мировом сообществе. Он рассказал, что будет в случае признания российскими властями «республик» Донбасса.