Как информирует «НБН», в эфире Радио НВ журналист пояснил, что если Российская Федерация пойдет на признание оккупированных районов Востока Украины, и присоединит ОРДЛО, то это будет означать только одно – полный отказ от соглашений, достигнутых в рамках «Минска». Именно поэтому такой сценарий практически невозможен.

Согласно его словам, с самого начала войны на территории Украины, в Кремле постоянно провозглашали, что нужно выполнять Минские договоренности.

Эксперт подчеркнул:

«Если Россия признает ОРДЛО, то этим самым Путин отменит Минские договоренности. Другими словами, это будет означать, что Россия отказалась от их выполнения. Но сама же Москва воспринимает «Минск» в качества крючка для Украины, такого себе легитимного инструмента принуждения нашей страны к капитуляции. Но не для того Кремль создавал псевдореспублики Донбасса, чтобы признавать их, или присоединять к России. Им они вовсе не нужны. Ведь в России прекрасно понимают, что нет никаких на Востоке Украины народных республик. Для России ОРДЛО – это попросту инструмент давления на Украину».

Стоит отметить, что буквально на днях в Государственной думе Российской Федерации заявили, что в настоящее время у Москвы нет возможности пойти на признание временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.