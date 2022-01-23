Оппозиционер рассказал, что украинцы усвоили урок демократии, который касается смены власти после каждых выборов. В отличие от соседнего государства, Россия 30 лет существует в условиях диктатуры с президентом, который не собирается уходить со своего поста.

Каспаров подчеркнул, что ему не хочется погружаться в разборки на политической арене в Украине, при это все же сравнил двух оппозиционеров – Порошенко и Навального, информирует «НБН» со ссылкой на Espreso.TV.

Происходящее вокруг Порошенко он назвал политической борьбой. Каспаров провел параллель между оппонентом Путина Алексеем Навальным и экс-президентом Украины, который вернулся в Украину, зная, что против него открыли дело, и добровольно идет в суд.

Политик отметил, что Навальный не выйдет на свободу до тех пор, пока не уйдет от власти нынешний глава Кремля. В ситуации с Порошенко, по его убеждению, при поддержке экс-президента украинцами, руководство Украины откажется раскалывать страну. Оппозиционер выразил надежду на то, что официальный Киев не будет делать такой подарок Кремлю на фоне угрозы войны с РФ.

Также Каспаров заявил, что политические перемены в России наступят после того, как Путин освободит президентское кресло. Также транзит власти в стране может произойти из-за социального взрыва. Политик назвал причину, которая заставит россиян взбунтоваться против диктаторского режима.