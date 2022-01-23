Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «НАШ», генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль заявил, что Владимир Александрович Зеленский пугает украинцев военным столкновением с Российской Федерацией для того, чтобы можно было выполнить соглашения, достигнутые в ходе «Минского процесса».

По мнению бывшего чиновника, Верховный главнокомандующий ВСУ может использовать угрозу войны с Российской Федерацией в качестве повода для выполнения «Минска». Москаль высказал мнение, что нагнетание страха вокруг вероятной войны с Москвой выгодно президенту Украины.

Цитата из заявления Москаля:

«У президента Владимира Александровича могут заехать шарики за ролики. В итоге он может обратиться к украинцам и сказать: «Дорогие сограждане, выбирайте: или войска России наступают на Украину, а у нас нет ничего, чтобы противостоять, или же мы выполняем Минские соглашения».

Кроме того, по мнению Москаля, Зеленский действительно может пойти на такие меры, ведь «его со всех сторон душат», вынуждают выполнять соглашения, достигнутые в ходе Минского процесса.

Как известно, политолог Андрей Золотарев ранее озвучил мнение относительно того, чего Запад добивается от Владимира Зеленского.