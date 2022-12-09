Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель накануне заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Бывший федеральный канцлер убеждена, что Украина «использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня». По мнению Меркель, тогда всем было ясно, что конфликт заморозили, а сами проблемы остались не решенными.

Высказывания немецкого политика возмутили Лукашенко. В эфире телеканала «Россия-24» белорусский диктатор назвал заявления Меркель «огидними» та «мерзенними».

«Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — выдал самопровозглашенный глава Беларуси.

Нелегитимный президент РБ добавил, что не похоже на то, что действия экс-канцлера были рассчитаны на обман.

«Все было серьезно», — уверен Лукашенко.

Напомним, что ранее на заявления Меркель о Минских договоренностях и необходимости переговоров с Россией отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.