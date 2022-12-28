В интервью Corriere della sera экс-канцлер Германии, комментируя свое возможное участие в мирном урегулировании между РФ и Украиной, заявила, что «этот вопрос не стоит», информирует «НБН».

Также Меркель в очередной раз стала на защиту своей политики в отношении государства-террориста, отметив, что Минские соглашения якобы были попыткой дать Украине время.

«Страна 2014/15 года — это не та страна, которая есть сегодня», — подчеркнула экс-глава правительства ФРГ.

Кроме того, политик выразила сомнение в том, что на тот момент страны НАТО могли бы сделать много, чтобы помочь Украине, как это Альянс делает сегодня.

Напомним, что высказывания Меркель о Минских договоренностях возмутили белорусского диктатора Александра Лукашенко. Нелегитимный глава РБ заявил, что экс-канцлер Германии «поступила мерзко».