Об этом информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ООС в Facebook.

Под огнем оккупационных войск оказались позиции украинских воинов:

Катериновки – из гранатометов и стрелкового оружия;

Новозвановки – артиллерии калибра 122 мм;

Причепиловки – противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Водяного – минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов;

Попасной – минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Военнослужащие ВСУ отражали атаку вражеских подразделений, в следствие которой получил ранения украинский защитник. Военный госпитализирован, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Отметим, что Госдума страны-оккупанта заявила о подготовке проекта относительно признания «ЛДНР». Украинский политолог Михаил Погребинский не сомневается, что Кремль не пойдет на такой шаг. По словам эксперта, признание боевиков Донбасса будет означать выход Москвы из соглашений «Минска».

Высказался о признании «республик» и глава МИД РФ Сергей Лавров. Его заявление подтвердило слова Погребинского: в Москве не рассматривают соответствующий вопрос на официальном уровне.