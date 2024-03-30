О том, что в течение всей пятницы, 29 марта, не прекращалось ведение интенсивных боевых действий на Купянско-Сватово-Кременном участке фронта, но подтверждений, касающихся изменений линии соприкосновения здесь не зафиксировано, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, активные бои шли к западу от Кременной в окрестностях Тернов, а также южнее Кременной у Белогоровки. По словам одного из офицеров ВСУ, подразделение которого задействовано на Лимано-Купянском направлении, армия Путина продолжает здесь концентрировать силы, передислоцировав не менее 100 000 человек на этом отрезке передовой, вследствие значительных еженедельных потерь в «живой силе» и бронетехнике.

Помимо всего прочего, «освободители» проявляют высокую степень активности на Лиманском направлении у Белогоровки и Тернов, где безрезультатно пытаются продолжить наступательную операцию, с аналогичной тенденцией на Купянском направлении у Синьковки (северо-восточнее от Купянска) и Ивановки (к юго-востоку от Купянска).

Кроме того, ВСУ не наблюдают «просачивания» каких-либо российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) через госграницу с РФ. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил — защитники не заметили концентрации сил «второй армии мира» для попытки нападения на Харьков, за исключением скопления у Белогоровки подразделений 7-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус так называемой «ЛНР»).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ISW называли ключевые участки фронта, на которых защитники эффективно сдерживают наступление армии Путина.