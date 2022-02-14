В штабе Операции объединенных сил сообщили, что за последние сутки украинские военнослужащие шесть раз сдерживали вооруженную агрессию боевиков, информирует «НБН». Оккупанты осуществили обстрелы в таких направлениях:

Катериновка – применение станковых противотанковых гранатометов;

Водяное – применение стрелкового оружия, минометы калибра 120 мм;

Марьинка – применение автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

Также наши военные зафиксировали два пролета БПЛА террористов «ЛДНР» над территориями Донецкой и Луганской областей, которые пересекли линию соприкосновения.

ВС Украины отразили все атаки наемников РФ, заставив их прервать ведение огня.

В штабе ООС сообщили, что в сравнении с 12 февраля количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО увеличилось.

Отметим, что на днях главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин рассказал, что в ближайшее время может произойти на Донбассе. Комментируя эвакуацию иностранных дипломатов из Украины, ставленник Кремля предупредил о «провокации».