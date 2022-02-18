Telegram-канал российского издания «РИА Новости» опубликовал первые кадры начала переговоров Лукашенко и Путина. Российский лидер, который боялся приближаться к иностранным политикам из-за боязни подхватить коронавирусную болезнь, вел себя с нелегитимным коллегой иначе, информирует «НБН».

При встрече с самопровозглашенным белорусским президентом глава Российской Федерации не только обменялся с ним рукопожатиями, но даже обнял его. Не пытался увеличить расстояние с российским лидером и Лукашенко.

Путин пребывал в приподнятом настроении и шутил.

«ОтПЦРились?» — с улыбкой поинтересовался он у нелегитимного главы Беларуси.

Такое поведение главы РФ выглядит странно на фоне отношения к российским чиновникам и иностранным политикам на встречах с ними.

Держал дистанцию Путин с министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. За тот же стол российский лидер посадил западных политиков, в частности коллегу из Франции Эммануэля Макрона. Предмет мебели и сами политики стали героями мемов и фотожаб в Сети.

Ранее российский президент держал огромную дистанцию и с венгерским премьером Виктором Орбаном и даже пил шампанское в разных частях комнаты.

Что интересно, перед встречей Путина и Си Цзиньпина Пекин предупредил Москву о том, что глава КНР не будет пожимать руку российскому коллеге из-за мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Однако в Сети ходили слухи, что перед началом переговоров китайский президент сделал другой жест по отношению к главе Кремля.