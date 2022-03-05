На своей Facebook-странице представитель оборонного ведомства нашей страны Алексей Резников объяснил, что на блокпостах обнаруживают диверсантов РФ, направляющихся в населенные пункты. Министр рассказал жителям Украины, как себя вести на блокпостах в период военного положения, информирует «НБН».

Чтобы избежать недоразумения с силовиками, людям необходимо соблюдать главные правила. Резников порекомендовал заранее подготовить документы, чтобы предъявить их во время прохождения контроля. Подъезжая к блокпосту снизьте скорость транспорта, а также выключите фары и включите аварийный свет.

Помните, что запрещено снимать на видео происходящее на блокпостах и покидать транспортное средство без разрешения военнослужащих. На вопросы нужно давать четкие ответы и быть готовым к тому, что вас попросят открыть для проверки багажник.

Во время осмотра не заходите за спины военных и продолжайте движение только после их разрешения, медленно набирая скорость.

Напомним, что эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи сорвалась. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко объяснил, почему нет возможности людям покинуть города.