Пресс-офицер Сухопутных войск ВС Украины Владимир Фитьо во время телемарафона сообщил, что солдаты вооруженных сил Беларуси не намерены участвовать в войне Путина, информирует «НБН».

По его словам, белорусские военнослужащие заранее ищут контакты с властями Украины, чтобы сдаться в плен и не воевать с нашей страной. Воины Беларуси осознают, что им нечего делать на территории Украины.

Как сообщил пресс-офицер, солдаты Лукашенко пробуют связаться с представителями украинского руководства и сообщать о том, что сдадутся в плен в случае «вылазки» на нашу землю.

В то же время, вооруженные силы Украины говорят о сохранении риска участия белорусов в войне, поэтому готовятся к такому развитию событий.

Отметим, что Лукашенко обманул Путина в вопросе наступления белорусских солдат на Украину. По словам Антона Геращенко, нелегитимный президент обещал главе РФ ввести войска в нашу страну не позднее 21 марта. По этой причине Кремль планирует отстранить «бацьку» от власти.