На своей Facebook-странице эксперт озвучил прямые потери инфраструктуры Украины в результате боевых действий с российскими оккупантами – более 88 миллиардов долларов. Косвенные потери всей экономики нашей страны составляют око 600 миллиардов долларов, информирует «НБН».

Соответствующие данные по состоянию на 26 апреля представили Министерство экономики Украины и Киевская школа экономики. Всего за последнюю неделю потери нашей страны выросли на 3,1 миллиарда долларов из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры Украины.

По словам Милованова, важно документировать потери нашей страны в результате вооруженной агрессии России для увеличения финансовой поддержки мира.

Напомним, что в Офисе президента Зеленского озвучили план по восстановлению Украины в послевоенный период. Милованов прокомментировал предложения от Министерства экономики и объяснил, почему европейским инвесторам выгодно вкладывать деньги в нашей стране.