В интервью изданию «Радио Свобода» Данилов заявил, что российские захватчики уже не вернутся в Сумскую и Черниговскую области, поскольку они не способны на это, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, что оккупанты продолжают обстреливать эти территории, чтобы держать жителей в напряжении. Однако у вооруженных сил врага нет достаточного количества подразделений, чтобы зайти в эти регионы.

Данилов подчеркнул, что путинские войска сконцентрировались в Харьковской области и на Донбассе.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны указал на следующую цель для украинских защитников, после поражения флагмана российского Черноморского флота «Москва». Он рассказал, какую серьезную потерю могут понести ВС РФ в Крыму.