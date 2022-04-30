На своей Facebook-странице Маляр опубликовала пост о том, как сообщения украинцев о результатах военных действий, которые появляются еще до официальных заявлений из Генштаба, вредят обороне государства, информирует «НБН».

В своем обращении представитель Минобороны Украины объяснила, что после таких публикаций российские оккупанты начинает вновь атаковать населенные пункты. По ее словам, враг чувствителен к публичности.

Маляр пообещала после победы объяснить причины и заверила, что никто не будет скрывать информацию от украинцев, когда наши защитники надежно закрепятся на рубеже, официальное уведомление появится сразу.

Замминистра напомнила, что досадные инциденты были при освобождении Киевской области, когда военное руководство заняло сдержанную позицию и молчало относительно продвижения ВСУ вперед. В тот момент командованию операцией была нужна тишина.

По словам Маляр, все сообщения из Генштаба направлены на выполнение оборонного замысла Украины. Она добавила, что даже под ее видео появляются комментарии с вопросами, почему Минобороны молчит об освобождении такого-то населенного пункта. Замминистра отметила, что так нужно для украинских защитников – информационная тишина во время военной операции.

С соответствующим обращением к украинцам ранее выступил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он призвал всех граждан, особенно блогеров, прекратить распространять информацию, которую враг использует против наших защитников.