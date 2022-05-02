Антонюк объяснил, что вооруженные силы Украины наносят точные удары по военным суднам путинского флота и вскоре Черное море станет полноценной Чернобаевкой для россиян, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт напомнил, что украинские военные потопили крейсер «Москва», вражеский корвет и корабль «Саратов» в порту Бердянска. По мнению Антонюка, это неплохая тенденция.

Он отметил, что потопление большого десантного корабля «Саратов» на Западе называют позором для Российской Федерации, однако в такой ситуации стоит вспоминать и о творческом подходе, военном таланте и интеллекте ВСУ, благодаря которым они мастерски ликвидируют вражеские судна. По этой причине пойдут ко дну множество кораблей ЧФ РФ.

Антонюк добавил, что после того, как крейсер «Москва» пошел кормить рапанов и морских бычков, не за горами утилизация металлолома, который называется Черноморский флот. Возможно часть кораблей станут военными трофеями Украины, как, например, вражеские танки, но большая часть плавсредств РФ сгорит или уйдет ко дну.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ не будут останавливаться на ликвидации корабля «Москва» и уже наметили следующую масштабную цель, по которой при удобном случае будет нанесен мощный удар.