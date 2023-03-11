Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Медведева.

Так, из телеграм-канала Медведева стало известно, что тот предлагает переименовать Украину в «Schweinisch Bandera-Reich», что в переводе означает «Свинский Бандера-Рейх». Также представитель диктаторского режима отметил, что название «Малороссия» для Украины уже не актуально и в ответ на возможное переименование России в Московию может быть только переименование Украины в «Schweinisch Bandera-Reich». Кроме того, ко всему этому Медведев ещё и обозвал нынешнего Президента Украины «верховным нацистом’.

Таким образом, представитель российских властей высказал свою бурную реакцию на возможное переименование Российской Федерации в Московскую Федерацию.

Напомним, что временем ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о возможном переименовании России в Московию и поруч премьер-министру Шмыгалю обработать данный вопрос.