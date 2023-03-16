О том, как на временно захваченных территориях Запорожской области россияне проводят принудительную «паспортизацию» среди местного населения, попутно угрожая украинским семьям отобрать детей если те откажутся от паспорта РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Генштаба ВСУ.

В частности, российская оккупационная «власть» города Токмак, совместно с представителями ФСБ РФ, запугивает местных граждан Украины, отказавшихся от получения паспортов граждан России, угрожая вывезти их несовершеннолетних детей в восточные области страны-агрессора.

При этом, и самих родителей обещают «депортировать» — в населенный пункт Васильевка, расположенный в Запорожской области.

Стоит напомнить, что в РФ уже принят закон, который разрешает «прервать» гражданство Украины для украинцев на временно оккупированных территориях, и это, уверены в МИД нашей страны — ничтожная попытка легитимизировать свою попытку аннексии.

Ранее мы писали, что как российские захватчики пытаются «легализовать» свои преступления на оккупированных территориях.