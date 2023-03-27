О том, что обещанная Кремлем поставка и оснащение системами ЯО ВС Беларуси, заставит усилить мобилизацию в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы провластной фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, прозвучавшее на YouTube-канале «SkyNews».

По словам Арахамии, в этом случае, Украина наберет еще больше людей в ВСУ, чтобы сформировать дополнительные 8 бригад, которые отправят контролировать границу с Беларусью. Впрочем, народный депутат подчеркнул — Киев без особой серьезности относится к подобным угрозам, однако накопленный опыт показывает, что со стороны РФ или РБ, может произойти все что угодно.

Напомним, что Путин пообещал отправить ядерное оружие на территории Беларуси, якобы по просьбе самопровозглашенного президент РБ Александра Лукашенко. Помимо начатого сооружения хранилища для ЯО в Беларуси, для ВВС РБ предполагается переоборудовать 10 типов самолетов для готовности к применению тактического оружия.

Ранее мы писали, что в ISW рассказали, способно ли успешное контрнаступление ВСУ убедить Путина смириться с военными реалиями.