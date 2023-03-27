О том, что в государственном банке анонсировали введение бесплатных переводов для держателей карточек из Украины, совершаемые с платежных карт из Польши или Германии, однако подобные льготные условия будут действовать не на постоянной основе, а только до июля текущего года, а также как успеть воспользоваться этой своеобразной акцией, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице «ПриватБанка».

В частности, воспользоваться этим сервисом можно через онлайн-банкинг «Приват24», при этом, операции доступны как в приложении, так и на портале.

Тому, кто желает перечислить денежные средства в Украину, неодходимо:

авторизоваться в web-версии или мобильном приложении «Приват24», после чего остановиться на меню «Сервисы»;

нажать на пункт «Переводы», а потом на графу — «На карту»;

выбирая счет, с которого будет выполняться перевод – остановиться на польской или немецкой карте, введя нужные реквизиты.

После всего вышеописанного, остается только дождаться, пока система автоматически сделает перевод без комиссионного сбора.

Полноценная видеоинструкция, в которой можно увидеть, как перевести средства на карту через «Приват24», доступна чуть ниже:

Ранее мы писали, что в НБУ рассказали, какие поддельные банкноты попадаются в Украине чаще всего.