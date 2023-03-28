О том, что сегодня в Виннице и Житомире выпал мокрый снег и на открытом воздуха сохраняются небольшие отрицательные температуры, но в Харькове и Луганске пока еще + 13 градусов по Цельсию, а также какие отметки на термометрах будут завтра, 29-го марта, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз метеоусловий, опубликованный в Facebook-аккаунте Натальи Диденко.

В эту среду, практически повсеместно в нашей стране, в течение дня ожидается не более 0…+ 5 градусов по Цельсию. В южных регионах, включая крайний восток, может быть лишь слегка теплее — от + 5 до + 9 градусов по Цельсию, а в Луганской области — до + 10 градусов по Цельсию.

Кроме того, на завтра никаких значительных осадков не предполагается, так циклон в сопровождении атмосферных фронтов попросту проследует дальше. Однако в северных областях есть вероятность выпадения небольшого снега, а на крайнем востоке — пройдет небольшой дождь. Следует опасаться резких порывов ветра с северо-западных направлений, иногда переходящих к штормовой силе.

В столице Украины, этой ночью — только мокрый снег, а следующим днем – тоже без существенных осадков, но с порывистым холодным ветром. Впрочем, в ближайшие часы станет только прохладнее: ночью – от 0 до 2 градусов мороза, а с наступлением дня – от 0 до 2 градусов тепла.

Но вернемся к долгожданному потеплению – его не стоит выглядывать раньше конца текущей недели.

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