О том, что это коснется только выплат пока еще официально трудоустроенных граждан пенсионного возраста, но при этом обязательно зачтут весь накопленный трудовой стаж, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, вопреки достаточно сложной экономической ситуации, в правительстве уже провели мартовскую индексацию пенсионных выплат. Кроме того, на данный момент, все, повышенные на 19,6 процента пенсии за прошлый месяц, выплачены в полном объеме, а средние суммы прибавок составляют приблизительно от 600 гривен. Таким образом, усредненный размер пенсии в нашей стране, по мнению главы Кабмина, уже сравнялся с суммой в 5 200 гривен. Также, насчитали надбавки военным пенсионерам и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, в среднем, от 1 000 гривен.

Но вернемся к апрелю – буквально через несколько дней, в Украине автоматически пересчитают пенсии работающим пенсионерам, учитывая и весь увеличенный трудовой стаж. Подобный финансовый рост затронет не менее 600 000 пожилых украинцев, включая и гарантию проведения доплат за достижение определенного возраста.

Ранее мы писали, что представительница Министерства социальной политики Дарья Марчак сделала заявление касательно увеличения пенсионного возраста украинцам.