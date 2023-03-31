О том, как украинцы могут обезопасить собственные платежные карты, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чтобы не дать аферистам перечислить себе деньги с вашей банковской карты, необходимо:

не держать PIN-код карты поблизости от этой карты (следует запомнить);

не разглашать PIN-код и CVV2-код своей банковской карты и игнорировать запросы на предоставление этих данных даже сотрудникам финучреждений или представителям правоохранительных органов;

на регулярной основе менять PIN-код карты, но только с помощью проверенного банкомата, расположенного внутри филиала банка;

установить суточный лимит на снятие наличных средств с платежной карты (позволит ограничить снятие существенных сумм денежных средств);

подключить сервис SMS-информирования относительно всех операций по карточному счету (отслеживая транзакции, можно своевременно среагировать в ситуации, когда совершаются неправомерные действия с вашей картой);

не использовать чужие смартфоны/устройства для входа в «Личный кабинет» онлайн-банкинга;

не допускать сохранения данных вашей карты на страницах торговых интернет-площадок (снизит возможность того, что персональная информация будет похищены при хакерской атаке);

при потере (краже) карты, немедленно позвонить на «горячую линию» банковского учреждения и заблокировать карту.

Ранее мы писали, что продвинутые мошенники начали массово рассылать украинцам небезопасные электронные письма.