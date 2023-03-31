О том, что с наступлением апреля, на территорию Украины придет долгожданное потепление, пишет «НБН», ссылаясь на детальный прогноз погоды, опубликованный в Facebook-аккаунте Наталки Диденко.

В первый выходной день этой недели, температурные показатели в большинстве регионов нашей страны составят +10…+15 градусов по Цельсию, а в южной части и на Закарпатье, кое-где столбики термометров даже поднимутся и до +16 градусов по Цельсию. Однако в восточных областях сохранится достаточно прохладная погода — от +5 до +9 градусов по Цельсию. Не добавит комфортных ощущений и ветер, дующий с южных направлений. При всем этом, в восточных областях вероятны порывы, достигающие штормовых значений, силой от 15 до 20 метров в секунду.

Дожди возможны 1-го апреля в западной и северной части Украины, включая Винницкую (днем) и Одесскую (вечером) области, а в ближайшую ночь и с завтрашнего утра — на юге и востоке, с прекращением осадков в светлое время суток.

В столицу Украины, апрель заглянет с теплым воздухом — до +15 градусов по Цельсию. Но если с утра будет переменная облачность, то со второй половины дня — неуместный дождь.

Впрочем, уже 3-го апреля, основная часть Украины снова погрузится в похолодание и местами — мокрый снег, и только на востоке продержится тепло из-за воздушной массы.

Ранее мы писали, о том, смогут ли жители побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи летом.