О том, что согласно предварительному прогнозу, начало этого апреля в Украине отличится прохладой и огромным количеством осадков, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение кандидата географических наук, синоптика Игорь Кибальчича, опубликованное порталом Meteoprog.

Начиная с понедельника, в нашей стране пройдут значительные осадки в виде дождя, а в западных регионах вероятны и снегопады. При этом, температурные показатели останутся в нормальных диапазонах, за исключением западной части страны – здесь от +2 до +4 градусов по Цельсию.

В первый день этой недели, 3-го апреля над территорией Украины выпадут умеренные дожди, но с наступлением дня, в южной части страны — никаких существенных осадков. В западных регионах, как утром, так и днем, дождь сменится снегом и мокрым снегом, с налипанием осадков на поверхности. Ветер с различных направлений, силой от 5 до 10 метров в секунду, а температура в ночь — от +4 до +9 градусов по Цельсию, а днем – от +8 до +13 градусов по Цельсию. Холоднее только в западных областях – от 0 до +5 градусов по Цельсию.

Во вторник, 4-го апреля, в западной части продолжатся снег и мокрый снег, а в северных, и местами в восточных областях, возможно пройдет небольшой дождь. При этом, дожди придут с юга и заденут Подолье и Одесскую область, а на прочей территории Украины – без значимых осадков. Температура воздушных масс: в ночь — +2…+7 градусов по Цельсию, а днем – от +10 до +15 градусов по Цельсию. В западных регионах снова холодно: ночью от −5 до 0 градусов по Цельсию, а днем – до +5 градусов по Цельсию.

В среду, 5-го апреля — опять дождь, а в западных областях — сильные снег и мокрый снег, с налипанием мокрого снега, и как последствия — гололед. С приходом дня в южной части, и в центральных областях — грозы. Только в северных и восточных областях — без осадков. Температура воздуха в ночь — от +5 до +10 градусов по Цельсию, а днем — от +12 до +17 градусов по Цельсию. Холоднее — в западной части: в ночь от −3 до +2 градусов по Цельсию, а днем — от +1 до +6 градусов по Цельсию.

В ночь на четверг, 6-го апреля, в Украине сохранятся существенные дожди и мокрый снег в западных областях, а днем по всей территории — кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в ночь – от +6 до +11 градусов по Цельсию, а днем — от +12 до +17 градусов по Цельсию. Холоднее снова на западе: в ночь −1…+4 градусов по Цельсию, а днем — +6…+11 градусов по Цельсию.

В последний будний день этой недели, 7-го апреля, над всей территорией Украины зависнут тучи с кратковременными дождями и грозами. Температура: в темное время суток — +4…+9 градусов по Цельсию, а днем — +8…+13 градусов по Цельсию.

На выходных, с 8-го по 9-е апреля — дождливые метеоусловия, в особенности, в центральных и восточных областях. Температура: ночью отметки на термометрах просядут до +3…+8 градусов по Цельсию, а днем подскочат до +9…+14 градусов по Цельсию.

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