О том, что несмотря на множество вопросов у населения, приведших к недавнему ажиотажному спросу на те лекарства, которые якобы будет нельзя купить без любого вида разрешительного рецепта, как утверждалось ранее, в Украине по-прежнему в законной силе остается постановление Кабинета Министров №542, и согласно этому документу, подобные ограничения не действуют, пока не прекращен или же не отменен режим военного положения, пишет «НБН».

В частности, пока еще, чтобы приобрести необходимые медпрепараты, достаточно запросить у фармацевта в аптеке нужные наименования, и их обязаны предоставить. Впрочем, это не касается высокотоксичных или оказывающих влияние на психическое состояние лекарств.

Напомним, что по словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, с 1-го апреля реестр рецептурных препаратов не изменяется, а добавляется исключительно возможность получить их по электронному рецепту:

По факту единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск определенного лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех — и врача, и пациента, и фармацевта.

Ранее мы писали, что в Минздраве рассказали, куда жаловаться на завышенные цены в аптеках.