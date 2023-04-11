О том, почему в Белом Доме полагают – как Вьетнам, так и другие аналогичные страны, вскоре прекратят закупать российские системы вооружений, пишет «НБН», ссылаясь на заявление одного из помощников госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное в «Голосе Америки».

По словам помощника госсекретаря, ответственного за дела Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка, подобное развитие ситуации будет вполне соответствовать всем действующим нормам законодательства США.

В частности, необходимо, чтобы такие партнеры, как Вьетнам, расширили объемы и одновременно переориентировались на другой источник поставок со своими оборонными заказами, максимально отдалившись от компаний из России. Также, в Вашингтоне уже «ясно донесли собственную позицию до союзников и партнеров».

Ранее наш информационный портал писал, почему Сеул уверен, что часть недавно «слитой» секретной информации Пентагона попросту подделана.