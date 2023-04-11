О том, что власти Южной Кореи с уверенностью полагают – существенный объем американских разведданных, попавших на различные интернет-ресурсы, попросту сфабрикован, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный изданием Sky News.

Напомним, Офис Президента Южной Кореи ранее отреагировал на «утечку» документов Пентагона, касающихся войны РФ против Украины. Но сейчас дело касается части данных о «прослушивания» служащих госаппарата Южной Кореи, и «вероятное прослушивание правительством США» не могло произойти, поскольку главы Минобороны этих двух стран уже согласились — «значительное количество» документов было попросту «сфабриковано».

Впрочем, пока неизвестно, уверен ли Сеул в том, что сфальсифицирована только документация о Южной Корее или же абсолютно все обнародованные данные.

Отметим, что в Пентагоне поначалу начали расследовать эту так называемую «утечку» из-за распространения секретов касательно состояния ВСУ, но позднее выяснилось — в Сети опубликовали и прочие разведданные США.

Ранее мы писали, что в ОПУ раскрыли настоящую цель «слива» секретных документов Пентагона.