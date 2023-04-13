О том, что в это Христово Воскресение, выпавшее в текущем году на 16-е апреля, в регионах нашей страны, расположенных по правый берег Днепра, ожидаются преимущественно осадки, а по левый берег наоборот — без каких-либо дождей, при этом, практически во всех областях сохранится относительное тепло, но станет достаточно ветрено, пишет «НБН», ссылаясь на детальную погодную карту, опубликованную на официальной странице «Укргидрометцентра».

В соответствии с предварительными сведениями синоптиков, в это воскресенье, незначительные дожди вероятны над Волынской, Ровненской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, и Херсонской областями. Умеренные осадки в сопровождении гроз могут пройти над Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Одесской областями. Впрочем, остальная часть Украины, в этот праздничный день, не будет задета никакими надоедливыми дождями, но станет немного ветрено – сила порывов от 7 до 12 метров/секунду.

Также, в западных, центральных и южных регионах — комфортная температура: от +15 до +17 градусов по Цельсию. Однако в северо-восточных областях, отметки на термометрах упадут несколько ниже – до +11…+13 градусов по Цельсию.

Ранее наш информационный портал писал о том, смогут ли жители побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи в этот летний сезон.