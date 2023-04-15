Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на аккаунт АНБ Польши.

На фейковом аккаунте Агентства национальной безопасности Польши на своём аккаунте в Twitter написали в адрес Дмитрия Медведева слова: «Смешивать алкоголь с наркотиками вредно, продолжайте». Таким образом в АНБ намекнули на том, что если Медведев будет вредить собственному здоровью, то скорее всего это пойдет на пользу всему человечеству. Отметим, что это был на ответ на заявление Медведева о том, что «Польша как форпост НАТО обязательно исчезнет вместе со своим дурацким премьер-министром».

«Дорогой господин Медведев. Пожалуйста, не забывайте, что смешивать алкоголь с наркотиками крайне опасно. Пожалуйста, не останавливайтесь» — прямая цитата АНБ.

Нужно отметить, что Дмитрий Медведев не впервые подвергается критике из-за своих «непонятных» постов в Twitter. Ранее представитель Украины в ООН Сергей Кислица предположил, что Медведев «смешивает алкоголь и кокаин и использует Twitter как свалку». Таким был ответ Кислицы на пост Медведева о том, что «Украина исчезнет, потому что она никому не нужна». К слову, владелец Twitter Илон Маск отказался удалять пост представителя Совбеза РФ.

Следует упомянуть, что мы также писали о том, что Дмитрий Медведев отличился новым угрожающим заявлением.