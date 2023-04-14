В своем микроблоге в Twitter одиозный российский политик назвал главу польского правительства «идиотом», который убежден в том, что Украина имеет право наносить удары по территории государства-террориста, информирует «НБН».

Медведеву не понравилась озвученная Моравецким правда о том, что в Варшаве не беспокоятся из-за войны России с блоком НАТО, поскольку страна-агрессор вскоре потерпит поражение.

Соратник кремлевского диктатора отметил, что он не знает, кто выйдет победителем в этой войне, однако убежден в том, что Польша, как форпост Альянса в Европе, «наверняка исчезнет со своим тупым премьер-министром».

Как сообщалось, ранее Медведев оскандалился твитом о «никому ненужной» Украине. В польском правительстве прокомментировали абсурдные высказывания экс-президента России, назвав их бредовыми.