О том, почему Россию и Китай обозначили как носителей громадных рисков для сферы безопасности Нидерландов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление голландского разведывательного агентства, опубликованное в «Голосе Америки».

Вопреки тому, что Пекин считается важным партнером Амстердама, он все же является «наибольшей угрозой экономической безопасности Нидерландов», уверены составители ежегодного доклада, размещенного «Общей службой разведки и безопасности».

В частности, силовики указали на то, что интересы Китая напрямую, и весьма негативно, затрагивают высокотехнологичные компании и подобные институты в Нидерландах, а скрытные действия, выполняемые Пекином, не исключают «корпоративных поглощений, академического сотрудничества, а также незаконного цифрового шпионажа, инсайдерства, скрытых инвестиций и незаконного экспорта».

Кроме того, в ином докладе спецслужб Нидерландов, есть информация о том, что Кремль тайно составил карту инфраструктуры Нидерландов в акватории Северного моря, и проводит «деятельность, указывающую на шпионаж/подготовку к срыву работы и диверсиям».

Ранее мы писали, что страны «Большой Семерки» образовали коалицию, направленную на исключение РФ международного рынка ядерной энергетики.