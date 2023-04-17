О том, что представители Великобритании, США, Канады, Японии и Франции, на саммите «Большой Семерки» в Саппоро (Япония), образовали коалицию, направленную на исключение РФ из влияния на международный рынок ядерной энергетики, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Европейской правды».

В соответствии с размещенной нотой указанных 5-ти стран, договоренность касается использования определенных ресурсов и возможностей гражданских ядерных энергетических сфер в каждом из этих государств, что позволит помешать контролю Кремля над логистическими цепочками.

Такая договоренность предусмотрена как прямая поддержка регулярных поставок топлива для сегодняшних нужд, включая гарантии безопасной и надежной разработки, а также использования такого сырья на усовершенствованных реакторах в ближайшем будущем.

Предполагается, что этот документ даст возможность полностью, и достаточно быстро, вытеснить Москву с рынка ядерного топлива, закрыв кремлевскому диктатору доступ к еще одному источнику финансирования войны против Украины.

Ранее мы писали о том, почему Путин не сможет достигнуть своих целей в войне против Украины.