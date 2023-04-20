О том, что самолеты РФ в очередной раз активизировались в воздушном пространстве над территорией США, но были успешно перехвачены американскими истребителями, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как стало известно, эта сомнительная, с точки зрения безопасности, ситуация, произошла недавно, 17-го апреля. Именно в этот день, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 не только вошли, но и некоторое время действовали в зоне распознавания ПВО Аляски, вследствие чего, на перехват потенциальных нарушителей, направили несколько американских самолетов, включая истребители F-16 и F-22.

Впрочем, представители Командования аэрокосмической обороны Северной Америки уточняют, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, то есть не пересекли суверенное воздушное пространство США или Канады. Подобная российская деятельность в зоне действия ПВО Северной Америки происходит на регулярной основе, и потому не рассматривается как существенная угроза, а также не обозначается как слишком провокационная.

Ранее мы писали, что американские специалисты спрогнозировали, сколько времени ВС РФ смогут продолжать войну против Украины.