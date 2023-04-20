Аналитики CSIS в своем отчете пишут о том, что «вторая армия мира» ослабевает из-за потерь на поле боя в Украине и санкционнного удара западных стран по Российской Федерации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Эксперты отмечают, что путинские оккупационные силы за год полномасштабной войны лишились практически 10 тысяч единиц боевой техники: танков, артиллерийских установок, БПЛА и грузовиков. По этой причине качество ВС РФ в ближайшей перспективе снизится с точки зрения передового оснащения.

В частности, армия страны-агрессора потеряла в Украине от 1845 до 3511 танков, больше всего потерь среди модернизированных Т-72Б3. Сейчас же оккупантам приходится использовать на фронте советские Т-55. Ежемесячно захватчики в среднем теряют почти 150 танков всех типов.

Из-за санкционных ограничений россияне не могут получить запчасти и инструменты для сборки современных танков, поэтому они будут ремонтировать свои старые бронемашины. Плачевная ситуация обстоит и с выпуском БПЛА, ракет и средств радиоэлектронной борьбы, для создания которых у РФ нет высокотехнологичных компонентов.

В CSIS отмечают, что несмотря на такие потери, «вторая армия мира» все еще сохраняет численное преимущество над украинскими войсками, имея большие запасы в резерве.

Это позволит стране-агрессору вести войну на истощение в течение следующего года. По этой причине ВСУ важно получать от западных союзников вооружение, которое технологически лучше российского.

Отметим, что о сроках окончания войны в Украине высказался глава Минобороны Великобритании.