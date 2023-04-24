О том, что до конца этой недели, с 25-го по 30-е апреля, в Украине пройдут дожди, поскольку атмосферные массы, и вызванная ними циклоническая активность, только поспособствуют проявлению осадков, с одновременным повышением температуры воздуха, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную метеорологом Игорем Кибальчичем, и опубликованную на Meteoprog.

Завтра, 25-го апреля, только в западных и восточных регионах вероятен дождь, но с наступлением дня осадки переместятся и на прочую территорию Украины, не задев центральные и южные области. Как ночью, так и утром — туман. Ближайшей ночью, отметки на термометрах покажут от +5 до +10 градусов по Цельсию, а уже когда Солнце поднимется к зениту — от + 14 до +19 градусов по Цельсию.

Утро среды, 26-го апреля, запомнится проливными дождями в восточных и западных, а позднее, и в Киевской, Черниговской и Одесской областях. Температурные показатели в ночь — от +5 до +10 градусов по Цельсию, а днем — от +15 до +20 градусов по Цельсию. В южной части страны воздух прогреется до отметок от +19 до +23 градусов по Цельсию.

Ночью четверга, 27-го апреля, дожди прольются над западными, а также Одесской и Киевской областями и в Приазовье. После полудня, осадки выпадут почти над всей территории Украины: по левому берегу Днепра — обильные ливни с градом. В западных областях, ночью ожидается от +2 до +7 градусов по Цельсию, а днем – от +9 до +14 градусов по Цельсию. На остальной территории нашей страны: с приходом ночи — от +7 до +12 градусов по Цельсию, а после рассвета — от +16 до +21 градусов по Цельсию.

В последний будний день недели, 28-го апреля, дождливые погодные условия сохранятся в южных, центральных восточных областях, включая Сумщину. Днем — сильные дожди, а на востоке – снова грозы. Температура воздуха ночью в западных и южны регионах составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, на прочих частях страны – от +7 до +12 градусов по Цельсию. В дневные часы, воздушные массы прогреются до +10…+15 градусов по Цельсию, а на востоке столбики термометров чуть «скакнут» — до +20 градусов по Цельсию.

К субботе и воскресенью, с 29-го по 30-е апреля, дожди сохранятся, в основном, только на Левобережье. Над остальной территорией — без значительных осадков. Температура окружающего воздуха в темное время суток — от +4 до +9 градусов по Цельсию, а в светлое — от +14 до +19 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали о том, смогут ли украинцы, проживающие у побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи этим летним сезоном.