О том, что Папа Франциск пожелает поднять не только вопросы, касающиеся миграции или христианских корней Европы, но и снова затронет определенные важные темы, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Guardian.

В частности, прибытие Его Святейшества в Венгрию, ожидается в эту пятницу, 28-го апреля, а его визит продлится не менее 3-х дней. Как полагают журналисты, основная цель этой поездки Наместника Петра — встреча с венгерскими католиками, но базовыми темами его публичных выступлений и встреч, похоже, станут текущие события в мире.

Кроме того, предполагается, что в Венгрии глава католической церкви обязательно пообщается с премьер-министром Виктором Орбаном, и обговорит с ним текущую политику в отношении Украины. Следует отметить, что по мнению Орбана, исключительно Ватикан и Венгрия — единственные два европейских государства, которые являются «промирными» касательно нашей страны.

Ранее мы писали о том, почему Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.