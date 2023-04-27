О том, что данная ракета, похоже, состоит на вооружении вовсе не российской или украинской армии, и каким образом боеприпас оказался на территории лесного массива на севере Польши, пока неизвестно, пишет «НБН», ссылаясь на местный портал RMF-FM.

В частности, вышеописанная ракета классифицирована как тип «воздух-земля», и, похоже, такие боеприпасы есть у подразделений армии Польши. Как предполагают СМИ, существует достаточно низкая вероятность того, что запуск этой ракеты был произведен с территории другой страны.

Кроме того, поблизости от места инцидента, находится предприятие военной авиации, на котором проводят обслуживание самолетов, а также есть аэродром. Возможно, обломки указанной ракеты могли свалиться в лес в период военных учений. Также, следует отметить, что польские МиГ-29 тоже несут на борту советские ракеты, и, вероятно, «выпущенная во время учений ракета, по какой-то причине, проследовала по ошибочному курсу», утверждает генерал ВС Польши Роман Полко.

Ранее мы писали, что в Минобороны Украины рассказали, ожидать ли ракетных атак на нашу страну от оккупантов в сакральную для россиян дату.