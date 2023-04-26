В эфире национального телемарафона представитель военной разведки Украины заявил, что войска Российской Федерации накапливают ракетный потенциал, но это не значит, что захватчики атакуют нашу страну 9 мая, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, в вопросе вероятных ракетных ударов не стоит привязываться к конкретной дате, поскольку россияне могут осуществить обстрелы в любой другой день.

Ранее Юсов, комментируя подготовку мер безопасности в стране-агрессоре на 9 мая, дал ценный совет россиянам относительно участия в праздничных мероприятиях.