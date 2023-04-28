О том, что Минобороны США заключило следующий контракт с корпорацией «Lockheed Martin» на сумму 4,8 миллиарда долларов США, и эта договоренность предусматривает изготовление высокоточных ракет «GMLRS», которые подходят для РСЗО «HIMARS», пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания Defence News.

Согласно указанному контракту, производить должны от 6 000 до 14 000 данных боеприпасов/ежегодно, до 30-го октября 2026-го года включительно. Помимо этого, «Lockheed Martin» заключит еще один долгосрочный контракт с армией США, но уже в следующем году. Таким образом, предполагается обеспечить долгосрочную нагрузку мощностей предприятия, и это существенно снизит стоимость важной военной продукции, одновременно повысив ее количество.

Помимо этого, американская компания приступила к разработке обновленной версии ракеты «GMLRS» с увеличенной дальностью, а также запланировала проведение дополнительного испытания улучшенной модификации РСЗО «HIMARS» в 2023-м году.

Ранее мы писали о том, почему в «Lockheed Martin» не ожидали, что продажи этих ракет превысят показатели прошлого года.