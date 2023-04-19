О том, что скорость отправок вооружения из США, жизненно необходимого для успешного весеннего наступления ВСУ, не сможет вырасти по причине нехватки определенных компонентов для ракет РСЗО «HIMARS», пишет «НБН», ссылаясь на материал The Wall Street Journal.

Как стало известно журналистам, гигант «Lockheed Martin», который производит как «HIMARS», так и боеприпасы к ним, проинформировал в этот вторник, 18-го апреля, что реализация этих ракет с большой дальностью поражения целей – «GMLRS» (есть у ВСУ) сократились за последний квартал, если сравнивать с прошлым годом. В компании уточняют, что падение доходов в 2023-м году вызвано дефицитов ключевых деталей — ракетных двигателей для «GMLRS»/подобных ракет, и это создает серьезные препятствия для увеличения объемов производства.

Стоит отметить, что после начала войны РФ против Украины в 2022-м году, инвесторы стали активней вкладывать средства в акции оборонных компаний США, однако на данный момент, такой интерес пропал, поскольку возникли проблемы с логистическими цепочками снабжения комплектующими, которые наложились на отсутствие предполагаемого финансирования: заключение многолетних контрактов в американском оборонном ведомстве перенесли на конец 2023-го года.

Ранее мы писали, что губернатор Брянской области заявил об атаке ВСУ на один из военкоматов региона.