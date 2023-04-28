О том, что Киев потребует от России только полной капитуляции, включая проведение трибунала над кремлевским руководством, а также выплату компенсаций за нанесенный материальный ущерб, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Украины Алексей Резникова, прозвучавшее в период проведения пресс-конференции, транслирующейся на YouTube-канале «Військове телебачення України».

По словам Резникова, проблематика этих мирных переговорах, со стороны стран-партнеров Украины, с ним никогда не поднимались, так как «они четко понимают, что мы и не планируем садиться за стол переговоров», поскольку «наш Президент четко сказал — садиться за стол переговоров с тем, кто сегодня возглавляет Кремль, никто не будет».

Впрочем, министр обороны Украины полагает — существует вероятность того, что в ближайшем будущем, Киев может оказаться за столом переговоров, однако при этом станет обсуждать исключительно выплату репараций/контрибуций со стороны РФ нашей стране, а также реализацию приговора созданного международного трибунала. Помимо этого, Резников уверен, что и «акт капитуляции со стороны Москвы» тоже вскоре обсудят.

Ранее мы писали о том, как Резников оценил вероятность завершения войны в Украине путем дипломатии.