В интервью изданию «РБК-Украина» глава оборонного ведомства отметил, что цель Украины – доказать, что смена границ государства силовым путем недопустима, информирует «НБН».

Говоря о вероятности окончания войны с россиянами путем дипломатии, Резников отметил, что такой сценарий возможен, когда ослабеют ресурсы страны-агрессора, но Кремль все равно захочет себе что-то выторговать, например, возможность что-то продавать либо отмену каких-то санкций.

Министр допускает переговоры между Киевом и Москвой, однако не при нынешней власти в Российской Федерации. Также он уверен, что соседнее государство будет привлечено к ответственности за военные преступления против украинцев.

Отметим, в интервью Резников рассказал, как можно будет узнать о начале контрнаступления украинских войск.