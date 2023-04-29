Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

На видео, которое Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в социальной сети четко видно, как когда-то мирный город Мариуполь, в котором проживало почти полмиллиона человек превратился в руины.

Зеленский отметил, что там почти не осталось целых домов, так как большое количество из них оккупанты уничтожили из-за того, что сбрасывали на город множество авиабомб и совершали регулярные обстрелы Мариуполя.

Президент Украины отмечает, что государство-террорист (имея в виду Россию) сделали всё для того, чтобы уничтожить когда-то мирный город Мариуполь. Также он отметил, что на данный момент в городе присутствует огромное количество разрушений, сам Мариуполь уничтожен на 90% и всё из-за России.

Посмотреть на кадры, опубликованные президентом Украины можно по ссылке.

Отметим, что ранее президент рассказал о деталях переговоров с лидером Китая