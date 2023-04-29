Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на заявление Юсова РБК-Украина.

Со слов Андрея Юсова становится известно о том, что из-за взрывов в Севастополе, которые, по словам так называемых «властей» произошли из-за атаки БПЛА было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общая вместимость которых — 40 тысяч тонн. Представитель ГУР уточнил, что данное топливо было предназначено для Черноморского флота России.

Также Юсов сказал, что взрывы на нефтебазе в Севастополе — это «Божье наказание», в том числе и за то, что оккупанты вчера нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого погибло более 20 человек, среди них пятеро детей. Представитель ГУР отметил, что то, что случилось в Севастополе — это абсолютно справедливо и подобное будет случаться и далее.

Кроме того, Андрей Юсов дал совет жителям оккупированного полуострова не находится вблизи объектов, которые помогают обеспечивать армию Российской Федерации. Также он сказал, что представителям разведки известно о том, что оккупационные власти Крыма занимались воровством продукции с нефтебазы.

Напомним, ранее в Севастополе прозвучал взрыв на нефтебазе.