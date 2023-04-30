Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, представители Генерального штаба Вооружённых сил Украины рассказали о том, что после того, как на нефтебазе в Севастополе случился масштабный пожар, во время которого сгорело 10 резервуаров, в Крыму начали распространяться «негативные» слухи. Сообщается, что все больше жителей Крыма и военных армии РФ говорят о том, что ПВО на полуострове работает не так как должно и что оно не способно защитить стратегические для России объекты.

Также известно, что на оккупированном полуострове большое количество военных армии РФ начали писать рапорты об отпуске. Примечательно, что значительное большинство из них хочет провести отпуск не на территории полуострова, а на территории континентальной России.

Отметим, что нефтебаза в Севастополе, на которой случился пожар 29 апреля обеспечивала Черноморский флот Российской Федерации, который наносил массированные ракетные удары по Украине.

Следует напомнить, что ранее в ГУР рассказали о последствиях взрывов в Севастополе.