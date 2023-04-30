Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

Во время интервью Павел Губарев рассказал о том, что весной 2022 года на территории Херсона большое количество людей выходили на проукраинские митинги, а сами захватчики не оказывали никакого давления. Поэтому, жена Губарева, которая получила от оккупантов пост заместителя гауляйтера решила якобы «взяться за дело».

Губарев откровенно рассказал о том, как его жена искала данные мирных украинцев в базах, а после чего отдавала эту информацию так называемому «Атаману Иванычу» (террорист, создатель батальона Кальмиус). Затем эти люди выискивали украинских патриотов по целому Херсону, а после чего сажали в тюрьмы, но, по словам Губарева их было настолько много, что тюрем не хватало, поэтому пришлось копать ямы для украинцев.

Губарев прокомментировал это словами: «Красиво, четко и митинги прекратились». Террорист полностью доволен действиями своей жены.

Следует напомнить, что ранее Пригожин заявил о том, когда будет контрнаступление ВСУ.