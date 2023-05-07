Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на «Сухопутные войска Украины«.

Как стало известно, Александр Сырский, который занимает должность командующего Сухопутными войсками Украины побывал на передней линии фронта и встретился с украинскими защитниками.

Также известно, что генерал-полковник проведал части и подразделения, которые удерживают позиции на переднем крае восточной линии фронта и отбивают атаки врагов.

Кроме того, Александр Сырский поздравил украинских защитников с профессиональным праздником, а именно с днём пехотинца. Также Сырский отдельно упомянул, что пехотинцы — это основа нашего войска, и до тех пор, пока позиции не заняты нашими пехотинцами — они вовсе не заняты.

Также командующий Сухопутными войсками пообщался с украинскими бойцами, а также дал им несколько рекомендаций для улучшения обороноспособности.

Следует напомнить, что за прошлые сутки защитники ликвидировали 660 оккупантов.