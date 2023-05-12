О том, что буквально через 1,5 месяца, американский мультимиллиардер покинет пост руководителя соцсети, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Twitter-аккаунте Илона Маска.

По словам Маска, он с радостью сообщает о найме нового CEO для «X/Twitter», которая приступит к работе через, примерно, 6 недель. Впрочем, мультимиллиардер оставит за собой должность исполнительного председателя и технического директора, так как намерен и далее контролировать качество конечного продукта, программного обеспечения и следить за работой системных администраторов.

Предполагается, что новой главой Twitter может стать Линда Яккорино, с которой Маск ведет переговоры уже больше месяца.

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