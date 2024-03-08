О том, что полноценная блокировка пользователей мессенджера Telegram в Украине фактически невозможна по техническим причинам, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение Григория Маленко, являющегося IT-предпринимателем и депутатом Киевсовета, опубликованное в «МЕТА».

По словам Маленко, такой запрет вряд ли возможен, поскольку в Украине нет «выгодоприобретателей» от данного процесса. В частности, украинские спецслужбы, при необходимости, в состоянии коммуницировать с представителями сервиса, то есть решать вопросы, «которые их беспокоят».

Кроме того, с технической точки зрения, только ограниченная блокировка возможна, однако будет ли она эффективна и продолжительна — под большим вопросом, и, судя по всему, «до этого дойдет».

Также, применение Telegram в различных сферах Украины пока приносит больше пользы, чем вреда, и потому «сервис занимает то место, которое сейчас занимает».

Ранее мы писали о том, что в Раде анонсировали налоговые проверки «активных» Telegram-каналов.